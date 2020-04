Coronavirus: senza mascherina, 5multe da 400 euro

(ANSA) - BORDIGHERA, 24 APR - Cinque verbali da 400 euro ciascuno (280 se pagati entro trenta giorni) sono stati emessi dalla polizia municipale di Bordighera nei confronti di altrettante persone trovate in giro senza la mascherina, così previsto dall'ordinanza del Comune. "I dispositivi di protezione non vanno indossati soltanto nei supermercati, alle Poste o negli uffici comuni, ma anche per strada - sottolinea il sindaco della cittadina della Palme, Vittorio Ingenito -. Abbiamo atteso un po' di giorni per dare possibilità alla gente di adeguarsi, ma da ora in poi è tolleranza zero". A Bordighera il sindaco ha anche annunciato in Consiglio comunale la volontà di istituire con l'Asl uno screening sulla popolazione prendendo in esame un campione di cittadini per verificare la realtà entità dei contagi. (ANSA).