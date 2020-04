Bucci all'ANSA: "Con il ponte lo straordinario è ordinario"

A Genova "lo straordinario è diventato ordinario. Il 'modello Genova' è un modello per il Paese che ci dice che le cose, applicando cervello, tecniche e industria si possono fare e si possono fare bene". Lo ha detto all'ANSA il sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione del nuovo Ponte sul Polcevera Marco Bucci.

Le misure anti-Covid applicate al cantiere del nuovo Ponte di Genova "sono diventate un sistema che il Rina, il maggior ente di certificazione italiano, ha certificato. Anche questo è diventato un modello". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario per la costruzione del Ponte sul Polcevera Marco Bucci all'ANSA parlando delle criticità vissute dal grande cantiere dal momento dell'apertura a oggi. Uno dei momenti più critici "è stato senz'altro decidere di abbattere quello che restava del Morandi con l'esplosivo. Fare un cosa del genere dentro la città è stato difficile ma poi abbiamo coinvolto la tecnologia e in 20 minuti la polvere del ponte non c'era più".

Poi ancora "a novembre e dicembre quando per le condizioni meteo il mare si era alzato tantissimo - ha detto Bucci - la chiatta che trasportava l'acciaio per le campate partita dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia aveva dovuto fermarsi dietro l'isola d'Elba a aspettare che il mare si calmasse. Ci sono stati ritardi, poi recuperati".

"Mi commuoverò certo, e mi metterò anche a piangere e non sarebbe la prima volta e questo vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto col cuore" ma "non siamo alla fine", ha detto il sindaco parlando dell'ultima parte di viadotto che sarà issata nei prossimi giorni.