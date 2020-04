Ancora 29 morti per coronavirus in Liguria

Salgono a 1074 i morti con covid-19 in Liguria, 29 piu' di ieri. Aumentano anche i positivi, 16 in piu', e arrivano a 4.872. In isolamento domiciliare ci sono 2590 malati, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone clinicamente guarite, tra asintomatici, positivi, e a domicilio, sono 1435, 45 più di ieri. le persone guarite con 2 test conseguitivi negativi sono 1225, 79 più di ieri. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione Liguria. I malati in ospedale sono 847, 27 in meno di ieri, di cui 87 in terapia intensiva. (ANSA).