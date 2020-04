Corte dei Conti: danno erariale per ex consiglieri Verdi

I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a risarcire oltre 70 mila euro per danno erariale gli ex consiglieri regionali del gruppo Verdi Cristina Morelli e Carlo Vasconi. La condanna rientra nell'ambito delle cosiddette 'spese pazze' in consiglio regionale, e prende in considerazione i finanziamenti ottenuti dal gruppo nel 2009, e che avrebbero dovuto coprire le spese istituzionali. Per l'accusa invece, molte sono da considerarsi personali e non attinenti all'attività politica svolta.

Tra le spese contestate quelle che hanno un peso maggiore sono gli oltre 53 mila euro per ristoranti e bar. Poi, vi sono anche numerose spese telefoniche, che per la procura sono da considerarsi private e non attribuibili all'attività del gruppo consiliare, oltre che quelle per taxi, casalinghi e bigiotteria.

Per i giudici ''entrambi hanno contribuito alla produzione del danno attraverso la presentazione di documentazione non idonea a dimostrarne la conformità''. Cristina Morelli dovrà risarcire oltre 40 mila euro, mentre Carlo Vasconi poco più di 30 mila euro. (ANSA).