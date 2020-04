Rogo di auto a Ospedaletti, bruciano anche camper e furgone

(ANSA) - OSPEDALETTI, 22 APR - Tre auto, un furgone e un camper sono andati in fiamme la scorsa notte in un parcheggio di strada Vallegrande a Ospedaletti, per un incendio il cui calore ha danneggiato almeno altre cinque vetture. Il rogo, della probabile origine dolosa, è divampato nei pressi delle case popolari per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, accorsi con quattro mezzi, uno anche da Imperia.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono duate tre ore e terminate verso le 6. Tra i mezzi distrutti ci sono una Volkswagen Golf, una vecchia Fiat Panda, un furgone Fiat Ducato e una Bmw coupé dalla quale, secondo la versione di alcuni testimoni oculari, sarebbero partite le fiamme, mentre i carabinieri non confermano ancora. Le fiamme hanno anche bruciato un palo dell'energia elettrica e della vegetazione attorno al parcheggio. Gli investigatori hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza cittadine per ricostruire l'accaduto e rintracciare i colpevoli. (ANSA).