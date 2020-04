Memoriale vittime Morandi, Comitato "Per noi luogo sacro"

"Vedere il nuovo ponte che rinasce non è qualcosa che ci rende felici, è un qualcosa che ci riempie di angoscia, perché pensiamo che avrebbe potuto essere ricostruito prima che crollasse e provocasse questa ferita che non si potrà mai rimarginare, per questo anche sull' inaugurazione capirete che siamo un po' freddi". Così Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi, nel corso della videoconferenza organizzata dal Comune di Genova per presentare il progetto del memoriale dei 43 morti. Il sindaco di Genova e commissario Marco Bucci ha ribadito che al momento si conta di inaugurare il nuovo viadotto per la fine di giugno.

Egle Possetti ha garantito che il comitato continuerà a collaborare per la realizzazione del parco: "Non era scontato che noi fossimo interpellati nell'ambito di questo progetto di rigenerazione urbana e per noi è stato molto importante - afferma - per noi questo è un luogo sacro, è dove hanno esalato l'ultimo respiro i nostri cari, ci teniamo che questo spazio possa portare al suo interno non solo il loro ricordo ma anche qualche sensazione, qualche immagine, che possa far pensare che siano ancora presenti fra noi". (ANSA).