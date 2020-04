Altri 32 morti rotto il muro di mille: sono 1020

Ci sono altri 32 morti in Liguria a seguito del covid-19 e il conto oggi supera la quota dei mille decessi, arrivando a 1020. I positivi sono 50 più di ieri, comunica la Regione, e salgono a 4811. A casa vengono tenute in isolamento 2.524 persone, 69 più di ieri. Clinicamente guarite 1.335 persone, 37 più di ieri. Le persone guarite con due test consecutivi sono 1.085, 72 più di ieri. Gli ospedalizzati sono 952 (56 meno di ieri), di cui 92 in terapia intensiva (2 meno di ieri). I test compiuti sono 35990, 1804 più di ieri.