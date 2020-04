Tennis: cancellato memorial Messina

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Cancellata l'edizione 2020 dell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si svolge a Genova ad inizio settembre sui campi di terra rossa a Valletta Cambiaso. Con un montepremi di 137.560 euro è il secondo più importante di Italia dopo gli Internazionali di Roma "A seguito della drammatica emergenza in atto, il Comitato organizzativo ha deciso che il torneo, previsto nelle date 6-13 settembre 2020, non verrà disputato. La decisione è stata comunicata ufficialmente all'ATP". "Il torneo vede un suo aspetto vincente nel connubio pubblico-giocatori, che dovrebbe in ogni caso venir meno quest'anno. Inoltre tutte le manifestazioni collaterali non potrebbero avere luogo per le misure restrittive che, nel mese di settembre, saranno ancora in vigore;", dicono gli organizzatori. Dunque un anno di stop ma appuntamento fissato nel 2021: "Genova deve rinunciare a un evento molto atteso e di grande richiamo - spiega il Presidente del Comitato organizzativo Mauro Iguera - ma siamo certi di ritornare nel 2021". (ANSA).