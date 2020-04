Rubano mascherine ad anziana, gliele regala la polizia

Le avevano rubato dalla cassetta della posta le mascherine consegnate gratuitamente dalla protezione civile e dalla Regione ma la polizia gliele ha regalate. L'anziana, che abita in san Bartolomeo del Fossato, aveva chiamato la centrale operativa della questura in preda allo sconforto. La donna aveva atteso per giorni l'arrivo dei Dpi per potere uscire in sicurezza. Qualcuno però ha forzato la sua cassetta e le ha rubato le mascherine. Gli agenti delle volanti hanno deciso di regalarle un paio di dispositivi in dotazione agli agenti e le hanno portate direttamente in casa alla donna. (ANSA).