Coronavirus: Monterosso invita a riprodurre quadri famosi

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - La Gioconda, La morte di Marat, La ragazza con l'orecchino di perla, L'urlo. Sono solo alcuni dei quadri che sono stati ricreati dagli abitanti di Monterosso (La Spezia), che con una particolare cura del dettaglio si sono trasformati nei protagonisti di queste famose opere d'arte.

L'iniziativa sta spopolando in rete ed è della Pro Loco di Monterosso, che attraverso una pagina sui social network lancia ogni giorno un "gioco" o una "sfida" per intrattenere con "iniziative creative" le persone durante il periodo della quarantena. Un periodo, scrivono, "in cui siamo lontani fisicamente ma vicini on line". L'iniziativa di oggi era appunto 'Ricrea il tuo quadro preferito', con una 'mostra temporanea' di scatti artistici e divertenti condivisi. Particolarmente riuscita La morte di Marat versione 2020, con tanto di autocertificazione e mascherina. (ANSA).