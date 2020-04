Ancora 33 morti ora sono 988, i guariti sono 1013

Il coronavirus continua ad uccidere in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono stati 33 i morti che portano il numero dei decessi dall'inizio della pandemia a 988.

Tornano a salire gli ospedalizzati: 1008, 28 più di ieri. Tra gli ospedalizzati, 94 sono in terapia intensiva, 8 in meno rispetto al giorno precedente. I positivi sono 4761, 11 positivi in più: i test compiuti sono arrivati a 34.186, 1179 più di ieri. I guariti con due tamponi negativi sono 1013, 51 più di ieri e per il secondo giorno sono superiori ai morti. I guariti al domicilio ma positivi sono 1298, 44 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 2455 persone, 61 in meno rispetto a ieri. In sorveglianza attiva ci sono 2610 persone. (ANSA).