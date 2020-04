Giulia vince concorso: un unicorno per battere il virus

Sarà il colore rosa, scelto dalla piccola Giulia. "perché è il mio colore preferito e ho disegnato l'unicorno per scacciare via il virus", a illuminare questa sera, dopo il tramonto, la lanterna simbolo di Genova. A deciderlo è stato un sondaggio su facebook, al quale ha partecipato un migliaio di persone, che ha decretato il vincitore tra i tre disegni finalisti che si erano sfidati a colpi di like durante tutta la durata del concorso "Colora la tua Lanterna" per illuminare il simbolo di Genova con i colori della speranza è del coraggio. Oltre 120 disegni, inviati singolarmente o raccolti da molte insegnanti, che mostrano una lanterna multicolore, giallo, azzurro, verde, arancione, rosa, oro, argento, tricolore, accompagnati da motivazioni tenere, divertenti, di speranza e coraggio. A contendersi la finale con Giulia erano stati Andrea, che aveva scelto il rosso, e Rachele, che voleva colorare la lanterna di verde. "Colora la tua lanterna" rientra nel programma messo a punto da Associazione Amici della Lanterna e Pharos light for heritage, per la valorizzazione del complesso monumentale della Lanterna di Genova. (ANSA).