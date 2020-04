In fiamme appartamento nella notte nel centro storico Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Incendio durante la notte in via Lomellini, nel centro storico di Genova. Le fiamme sono divampate dentro un appartamento. Due le persone sfollate che si trovavano in casa al momento del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore. A scatenare le fiamme, con ogni probabilità, è stato un corto circuito. (ANSA).