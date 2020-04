Coronavirus: su bus per evitare controlli, multati recidivi

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - La polizia di Genova ha intensificato i controlli per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus estendendoli ai bus. Gli agenti, in questo fine settimana, hanno verificato i passeggeri dei mezzi pubblici in salita e discesa soprattutto dalle fermate del centro. In questo modo hanno beccato numerosi "recidivi" delle violazioni in piazza della Commenda: gli agenti hanno sanzionato un uomo e una donna di 23 e 27 anni, già multati il mese scorso; due uomini di 27 e 28 anni.

Tra i sanzionati un uomo di 24 anni che è già stato beccato 4 volte da metà marzo. Multati anche tre minorenni e un diciottenne beccati mentre camminavano sui binari della funicolare Principe-Granarolo. In totale nel fine settimana agenti, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno sanzionato 484 persone su 15426 controllate. (ANSA).