Trapianti: Liguria sostiene la campagna per la donazione

Si celebra oggi la 23esima Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, promossa da ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti e associazioni di settore.

"La Liguria - afferma la vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale - sostiene con forza la campagna nazionale 'Io faccio la mia parte, tu puoi fare la tua' promossa con l'hastag #iofacciolamiaparte da medici, infermieri e operatori della rete dei trapianti per sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione di organi e tessuti. Nonostante l'emergenza Covid - spiega l'assessora - l'attività di questi professionisti in particolare all'Ospedale Policlinico San Martino non si è mai fermata, per dare risposte ai pazienti in lista d'attesa, per i quali il trapianto rappresenta l'unica possibilità di vivere".

"Ognuno di noi con un gesto di solidarietà, tanto semplice quanto prezioso - aggiunge Viale -, può esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti: basta scaricare e firmare il tesserino dal sito della campagna e tenerlo nel proprio portafogli, tra i documenti. Questo gesto ha piena validità di legge, in attesa poi di andare in Comune a rinnovare la carta d'identità, registrare la propria volontà, apponendo un sì nel sistema informativo trapianti". (ANSA).