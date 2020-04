Picchia moglie e la manda in ospedale, 40enne arrestato

Un cittadino senegalese di 40 anni è stato arrestato nel corso della notte dai carabinieri a Laigueglia (Savona) per maltrattamenti aggravati, percosse e lesioni nei confronti della moglie, una italiana di 45 anni. Le violenze sono arrivate nel corso di una lite in casa, alla presenza del figlio minorenne. A chiamare i carabinieri una vicina. La donna ha riportato ferite e lesioni in diverse parti del corpo, ed è stata portata al pronto soccorso. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Imperia. Ora i militari indagano per stabilire se ci siano stati altri episodi di maltrattamenti nella coppia.