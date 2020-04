Morto escursionista, era a passeggio su alture Genova

Un uomo di 64 anni è morto questo pomeriggio a Forte Ratti, sulle alture di Genova. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Anche se le cause del decesso sono ancora da chiarire l'ipotesi al momento è che abbia avuto un malore e sia caduto in un dirupo. A dare l'allarme è stato un amico. L'uomo del '56, adetto in un maneggio vicino, era uscito con l'amico a fare una passeggiata quando si sarebbe attardato. Il compagno di escursione sarebbe andato avanti e non vedendolo tornare dopo un po' ha chiamato i soccorsi. La salma verrà comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.