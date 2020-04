Coronavirus: stop francesi al confine, interviene sindaco

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 19 APR - Disagi per i transfrontalieri francesi e vecchie ruggini al valico italo-francese di Fanghetto (Olivetta San Michele, Imperia), dove con le restrizioni legate all'emergenza covid nelle ultime settimane si transita solo con autocertificazione e motivazioni previste dal decreto italiano per limitare i contagi. Per chi abita nell'alta val Roya francese il passaggio verso la località francese di Mentone sulla costa è infatti molto più rapido passando per l'Italia, ma è ora impedito dai respingimenti delle autorità italiane di controllo alla frontiera. Ora però si cerca una via per sbloccare la situazione: il sindaco di Mentone Jean Claude Guibal ha scritto al Prefetto delle Alpi Marittime, chiedendogli di contattare il collega italiano per trovare una soluzione: "Questa decisione - afferma Guibal - penalizza gli abitanti della vallata, che devono recarsi sulla costa per esercitare la loro attività professionale e tra loro ci sono anche molti infermieri". (ANSA).