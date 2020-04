Vasto incendio su promontorio Portofino ha minacciato ville

Un incendio di vaste dimensioni è divampato sul promontorio di Portofino, in località Olmi dove si trovano alcune ville tra cui quella della duchessa di Westminster, Natalia Grosvenor. In fiamme il bosco di conifere.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Rapallo e i volontari della protezione civile e i volontari del Gruppo Lupo di Santa Margherita. È stato attivato anche l'elicottero della Regione.

"L'incendio si è sviluppato oltre l'ultima casa di salita San Sebastiano in una zona lontano dalle abitazioni nel comune di Portofino. Sembra che, seppur ampio, l'incendio sia già sotto controllo". Il Commissario dell'Ente Parco di Portofino Paolo Donadoni racconta così l'evoluzione dell'incendio. Sulle cause "non ci sono ancora ipotesi; si dovrà accertarle - ha detto -. Comunque si tratta di uno dei percorsi più frequentati del parco, in questi giorni deserto per le restrizioni".