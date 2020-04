Covid, dall'alto litorali deserti

E' una Liguria inedita, dai litorali deserti, quella che appare dall'elicottero della Guardia di Finanza, impegnata nei controlli dall'alto sul rispetto delle restrizioni per l'emergenza coronavirus. In una giornata assolata di primavera, i militari - mascherina rigorosamente sul volto - si sono levati in volo dall'aeroporto di Genova diretti lungo la costa verso Rapallo, fino a Sestri Levante e ritorno, e quindi verso Cogoleto e rientro, non senza un breve passaggio nella direzione del cantiere per il nuovo Ponte di Genova. Solo una barca di pescatori intenta a calare le reti sotto costa sembra incresp are ilmare piatto. Dall'alto si vedono anche le pattuglie con gli uomini dispiegati nei controlli a terra.

Nella giornata di ieri i controlli sono stati effettuati da due elicotteri NH 500 della sezione Aerea di Genova della Gdf.

Hanno pattugliato il levante della regione e al ritorno Genova e il suo porto, oltre a un breve tratto a ponente del capoluogo ligure. Oltre alle pattuglie con militari impegnate nelle verifiche sul traffico automobilistico, una imbarcazione V.915 della sezione Navale di Genova ha controllato lo specchio d'acqua del Porto. (ANSA).