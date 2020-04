Coronavirus: guarito il vice presidente dell'Entella

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - E' guarito dal Coronavirus il vice presidente dell'Entella Salvatore Fiumanò che ha voluto festeggiare la notizia con una lettera sul sito ufficiale della società chiavarese: "In questi 40 giorni non mi sono mai sentito solo - ha scritto -. Per il sostegno della mia straordinaria famiglia, ma anche per la presenza costante della Virtus Entella, una seconda bellissima famiglia, che mi è stata vicina ogni giorno. Dal presidente Gozzi a ogni membro del gruppo della prima squadra, del settore giovanile, della sede: tutti mi hanno scritto e telefonato, regalandomi forza e conforto". (ANSA).