Criscito mette all'asta le fasce da capitano

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha annunciato di aver messo all'asta su Ebay, con finalità benefiche per acquistare materiale sanitario, alcune fasce da capitano disegnate appositamente per lui.

"Sono in asta su ebay, per acquistare mascherine e DPI per RSA, medici, infermieri e persone bisognose 3 mie fasce da capitano del Genoa, disegnate apposta per me per la stagione 2018-2019. Purtroppo per regolamento non ho potuto metterle in Serie A, ma rimangono un bell'oggetto per tifosi e collezionisti che vogliano contribuire a questa bella causa. Il link dell'asta è nella biografia di @arenbionlus.Grazie a chi parteciperà".

E' il messaggio del giocatore del Genoa sempre in prima linea quando si tratta di partecipare ad eventi di beneficenza come per la raccolta fondi organizzata a favore dell'ospedale San Martino e quella della Fondazione Ferrara-Cannavaro per le famiglie bisognose di Napoli. (ANSA).