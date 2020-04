Va trovare fidanzata, multato

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Al cuor non si comanda e nemmeno le disposizioni anti Coronavirus sono riuscite a fermare la passione di un ragazzo di 23 anni. Il giovane è stato sanzionato dagli agenti delle volanti che lo hanno beccato in via Cabella.

L'innamorato ha cercato di accelerare il passo alla vista dei poliziotti che però lo hanno raggiunto lo stesso. A quel punto ha "confessato" di essere in strada perché stava andando a trovare la fidanzata. Da un controllo è emerso che aveva già preso una sanzione lo scorso 23 marzo sempre per lo stesso motivo.

Sempre ieri sono state 157 le persone sanzionate da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani, su 3725 controllate.(ANSA).