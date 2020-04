In fiamme nella notte un capannone di vernici a Masone

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Un incendio è divampato la scorsa notte in un capannone di vernici di una industria a Masone, in via Romitorio. I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 3 fino alle sei del mattino. Ingenti i danni provocati alla struttura. Le fiamme sarebbero partite da un ufficio situato all'interno del capannone. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo su cui indagano i vigili del fuoco.

