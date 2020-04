Duferco Energia sostiene i genovesi

Duferco Energia e i dipendenti al fianco delle famiglie genovesi in difficoltà per l'emergenza coronavirus. I lavoratori possono donare al Comune l'equivalente di una giornata di ferie. Nella sola Genova sono state 18.500 le richieste di sostegno per l'acquisto di generi alimentari che interessano 43 mila persone.Il Comune di Genova ha anticipato 3 milioni dei fondi stanziati dal Governo per l'acquisto di buoni spesa. Ma questa cifra non è sufficiente, 6.000 richieste (pari al bisogno di circa 12.000 persone) restano ancora senza risposta. Per questo motivo Duferco Energia, azienda con un forte radicamento sul territorio ligure, ha deciso di dare il proprio contributo, attraverso una donazione. Oltre a un primo contributo versato direttamente dall'azienda, l'iniziativa coinvolge tutti i dipendenti che su base volontaria potranno donare una giornata di ferie ciascuno per ampliare la donazione a favore di chi è maggiormente in difficoltà.

"In questa situazione di emergenza - commenta Antonio Gozzi, patron del Gruppo Duferco - abbiamo voluto dare un supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Tramite il nostro contributo puntiamo ad aiutare molte famiglie ad affrontare le settimane a venire con più serenità e a coinvolgere in questo progetto anche altre aziende genovesi". (ANSA).