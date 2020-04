Coronavirus: Spinelli "Ripresa? Lotito smetta di rompere"

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - "Non si potrà riprendere tra due o tre settimane anche perché mancano i tamponi a chi ne ha veramente bisogno. Lotito deve smetterla di rompere i coglioni con la ripresa a tutti i costi". Il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, all'emittente televisiva ligure Primocanale affronta il tema della ripresa del calcio ancora fermo per l'emergenza Coronavirus. "La Serie B spero riparta a ventidue squadre con le tre promosse dalla C, senza retrocessioni, e le prime due promosse in Serie A, che sarà a ventidue. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che ci potrebbero essere".

Ex presidente del Genoa per tanti anni, Spinelli parla anche del Grifone: "I più grandi armatori al mondo hanno le navi passeggeri ferme - spiega ancora Spinelli -. Uno di questi era interessato al Genoa ma adesso il problema per loro non è il calcio. Ricordo che il porto di Genova ha perso il 10,3% in questi mesi: torniamo con i piedi per terra, il calcio - ha concluso - ha bisogno della moralità di una volta". (ANSA).