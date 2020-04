Coronavirus: muore farmacista 75enne di Varese Ligure

E' morto per covid 19 un farmacista 75enne di Varese Ligure (La Spezia), Camillo Alinovi. Lo rende noto Federfarma sul quotidiano di informazione online Filodiretto. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva a Sestri Levante. Con Alinovi sale a 10 il numero di farmacisti deceduti con diagnosi di coronavirus. Circa 800 sono stati invece i farmacisti finora infettati. Alinovi da un paio di anni non gestiva più la farmacia di Varese Ligure.