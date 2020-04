Coronavirus: in Liguria altri 38 morti ora sono 866

Ancora una giornata triste per la Liguria che a causa del coronavirus conta altri 38 morti e ora i decessi sono saliti a 866. Gli ospedalizzati sono 1002, 58 meno di ieri, e in terapia intensiva ce ne sono 105, 2 più di ieri. I guariti ma ancora positivi che restano al loro domicilio sono 1147, 43 più di ieri. In cura al domicilio sono 2455, 80 in più rispetto al giorno precedente. I guariti con due tamponi negativi sono 716, 46 più di ieri. I positivi sono 4604, 65 più di ieri. I test effettuati sono 28181, 1236 più di ieri (ANSA).