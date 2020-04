Si ritrovano in pizzeria, multati

Non hanno resistito alla voglia di pizza e, nonostante i divieti, si sono dati appuntamento in via Anfossi per consumare una cena come prima dell'arrivo del Coronavirus. Gli agenti delle volanti hanno però notato la saracinesca del locale leggermente alzata e diverse gambe di alcune persone. Dentro c'erano quattro giovani e il titolare.

Tutti sono stati sanzionati per l'inosservanza alle disposizioni anticontagio e il locale è stato chiuso per 5 giorni. In via Ronchi, tra amici si sono incontrati dentro un circolo privato, convinti di poterlo fare. A tradirli sono state le auto parcheggiate accanto a un distributore e le luci dentro il circolo. Tutti sanzionati e il locale chiuso per 5 giorni. In totale sono state 109 le persone multate ieri, su 3154 controllate. (ANSA).