Rsa Chiavari,sindaco chiede misure straordinarie

Il sindaco di Chiavari Di Capua ha scritto a Prefettura, Regione, Alisa e Asl4 per chiedere misure straordinarie a tutela della salute degli ospiti della casa di riposo 'Torriglia', la residenza protetta che fa capo a una Fondazione in cui compare anche il comune di Chiavari, dove sono esplosi i contagi di Covid19. Eseguiti i tamponi, su una sessantina di ospiti una quarantina è positivo.

Gli amministratori chiavaresi chiedono di poter assicurare "continuità assistenziale e provvedimenti volti a contenere al massimo l'evoluzione del contagio" tramite "tracciatura ampia di tutti i contatti che ci sono stati in passato all'interno della struttura".

"La casa di riposo Torriglia non è in grado da sola di affrontare questa grave emergenza sanitaria - scrive Di Capua - e il Comune non ha possibilità di fornire maggiori o diversi supporti". La lettera si chiude con una richiesta di attenzione anche per le altre case di riposo che potrebbero avere il personale in condivisione con il Torriglia. (ANSA).