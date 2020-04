Regione Liguria, poster per dire grazie ai sanitari

Sui muri di Genova comparirà una campagna di immagini simbolo per ringraziare il personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus.

Un'iniziativa della Regione Liguria in collaborazione con il Comune di Genova.

"Vedrete i volti di chi sta lottando in prima linea nei nostri ospedali, con una sola parola. - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Ve lo diremo sempre e non sarà mai abbastanza: GRAZIE. Da tutta la Liguria". (ANSA).