Coronavirus: De Andrè-Pfm, rinvio uscita Concerto ritrovato

(ANSA) - ROMA, 16 APR - L'uscita del cofanetto "Fabrizio De Andrè & Pfm. Il Concerto Ritrovato", prevista per il 17 aprile, è stata posticipata al 22 maggio. Lo storico concerto di Genova di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato e restaurato, sarà pubblicato da Sony Music in doppio formato, CD con libretto, e doppio LP (180 gr), e sarà disponibile nei digital store.

Questa la tracklist del cofanetto: La canzone di Marinella; Andrea; Maria nella bottega del falegname; Il testamento di Tito; Un giudice; Giugno '73; La guerra di Piero; Amico fragile; Verranno a chiederti del nostro amore; Zirichiltaggia; Rimini; Via del campo; Avventura a Durango; Sally; Bocca di rosa; Volta la carta; Il pescatore. (ANSA).