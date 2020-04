Gdf porta tablet alunni vallate

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - La guardia di finanza di Busalla ha consegnato 50 tablet, da parte del ministero dell'Istruzione, ai bambini e ragazzi dell'entroterra genovese.

Le fiamme gialle erano state contattate dall'istituto comprensivo Valtrebbia di Torriglia, per potere raggiungere in sicurezza le famiglie a cui erano destinati dispositivi elettronici per potere svolgere le lezioni a distanza.

I finanzieri hanno raggiunto i comuni di Torriglia, Davagna, Bargagli, Rovegno, Montebruno, Propata e Ottone, paesi da dove provengono gli alunni dell'istituto. Da otto anni, la finanza collabora con il Miur attraverso il progetto "Educazione alla legalità economica" con incontri con gli studenti per fare conoscere il valore della legalità economica e l'azione delle fiamme gialle a tutela delle istituzioni e dei cittadini.

(ANSA).