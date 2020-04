Il Covo lancia i bond per discoteca e spiaggia

Acquistare oggi un bond da 100 euro per avere garantiti servizi pari a 120-150 euro la prossima estate scegliendo tra ombrelloni e sdraio, discoteca, pranzi al ristorante e consumazioni al bar. E' la proposta del Covo di Nord Est, lo storico locale da ballo con stabilimento balneare della Riviera Ligure dove hanno cantato dagli anni 50 tanti big, compreso Frank Sinatra. L'idea è dei proprietari del locale di Santa Margherita Ligure: "tutte le attività della ristorazione sono chiuse fino a nuove disposizioni e questo sta provocando seri problemi di liquidità. Per superare questa situazione abbiamo pensato di proporre vouchers, che abbiamo definito Tigullio Bonds, acquistabili tramite bonifico bancario entro il 15 maggio 2020". Questo permetterà, una volta riaperti, di poter usufruire dei servizi ristorante, discoteca e spiaggia. Un bond da 100 euro garantisce una spesa di 120 euro al ristorante e di 130 in spiaggia e discoteca. Un bond da 500 euro ne vale 650 e 700,uno da 1000 varrà 1350 e 1450 euro.