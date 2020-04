Chiavari lancia il servizio di 'compagnia telefonica' per persone sole

Il Comune ha avviato un servizio di compagnia telefonica per persone sole o in difficoltà. Si chiama "Facciamo due chiacchiere - Stiamo a casa ma non siamo soli" ed è rivolto "a tutti coloro che in questo momento di isolamento forzato sentono il bisogno di instaurare e mantenere un contatto sociale". Da domani, si potrà telefonare gratuitamente a un numero verde (800911206), attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18, e trovare una persona "competente ed empatica che potrà ascoltarli e sostenerli" spiega il Comune. L'idea è nata da un confronto tra gli amministratori, gli operatori dei servizi sociali e del Consorzio Tassano Servizi Territoriali, realtà del terzo settore che ha in appalto i servizi educativi del Comune.

"In un momento così delicato, gli interventi devono essere ripensati ed adeguati alle nuove esigenze: essere presenti e disponibili ad ascoltare, per contrastate l'emarginazione e l'isolamento sociale" spiega l'amministrazione. (ANSA).