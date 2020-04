Coronavirus: edizione digitale 'Rolli Days' a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Nonostante il coronavirus, Genova conferma l'appuntamento primaverile con i Rolli Days e lo rilancia per un'intera settimana in versione digitale: dal 16 al 23 maggio le porte dei palazzi nobiliari genovesi Patrimonio Unesco si apriranno sul web per portare l'arte e la storia nelle case. Sul sito visitgenoa.it sarà disponibile il programma. Il 16 e 17 maggio una serie di video porterà all'interno di alcune delle dimore più prestigiose.

Sarà possibile entrare a Palazzo Interiano Pallavicino e scoprire decorazioni pittorica e ad affresco, l'arredo scultoreo e i giardini. Palazzo Stefano Squarciafico mostrerà le tracce degli affreschi di Ottavio Semino e Palazzo Spinola Pessagno rivelerà per la prima volta la decorazione interna che attraverso le opere di prestigiosi artisti genovesi racconta il legame fra Genova e l'imperatore Carlo V.

"In un momento come questo la cultura ha ancora di più l'obbligo di essere un elemento di unione", commenta l'assessore comunale alle Politiche culturali Barbara Grosso. (ANSA).