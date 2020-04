Avvistate lontre in Liguria, mancavano da 30 anni

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 15 APR - Una lontra è stata avvistata tra la Francia e l'Italia, nelle valli Roya e Bevera, nell'entroterra di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Lo rende noto la Regione Liguria. La zona è tra Airole e Breil-sur-Roya, sul versante francese della vallata e monte di Torri. Secondo fonti regionali si tratterebbe di una popolazione di 15-20 esemplari, la cui presenza è ancora in corso di studio.

L'ultimo avvistamento in Liguria risale al 1990, in Val d'Aveto, in provincia di Genova. (ANSA).