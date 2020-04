Tre milioni di guanti requisiti a Genova

Requisiti al terminal Psa di Pra', nel porto di Genova, oltre tre milioni di guanti e oltre 64 mila camici chirurgici sterili provenienti dal Golfo del Bengala e diretti a società italiane. I funzionari dell'agenzia delle dogane hanno individuato tre container dove erano stivati e ha fermato il carico. Secondo quanto ricostruito, il materiale era apparentemente diretto a una società tedesca ma in realtà era destinato a società italiane non appartenenti al Servizio sanitario nazionale, visto che per i camici era stata pagata l'Iva. Il materiale è stato consegnato all'ospedale San Martino di Genova (ANSA).