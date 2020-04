Operata al femore e isolata per Covi, chiede aiuto a polizia

Sola, appena dimessa dall'ospedale e impossibilitata a ritirare la pensione. Ad aiutare Giovanna, una nonnina di circa 80 anni, ci hanno pensato due agenti dell'Urp della questura di Genova che il giorno di Pasqua hanno ritirato i contanti dal bancomat e li hanno portati a casa della anziana, insieme alla spesa, una colomba e altri dolciumi.

L'amicizia tra l'anziana e gli agenti è nata alcuni mesi fa dopo la morte del marito. La donna, mettendo ordine tra cose del coniuge, aveva trovato alcune foto che l'uomo aveva scattato agli agenti nel corso di manifestazioni. L'anziana aveva chiamato in questura e le aveva "donate". E' nata così una amicizia, con telefonate ricorrenti per chiedere informazioni o solo per scambiare quattro chiacchiere. Nelle scorse settimane, però. la signora è stata ricoverata in ospedale per una frattura al femore e così, dopo le dimissioni, la donna ha chiesto aiuto ai suoi amici poliziotti.