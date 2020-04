Consob: prima dello spettacolo su Ponzi

Lo 'schema Ponzi', il più diffuso modello di truffa finanziaria, ideato un secolo fa da Charles Ponzi, avventuriero italiano emigrato negli Stati Uniti, va in scena in streaming giovedì prossimo 16 aprile alle 13, per gli studenti del dipartimento di Economia dell'Università di Genova.

Attraverso la pièce teatrale 'Occhio alle Truffe', ideata da Nadia Linciano, capo Ufficio Studi Economici della Consob, e dall'attore Massimo Giordano, gli studenti avranno l'opportunità di fare la conoscenza di Ponzi, il cui nome è indissolubilmente associato alla 'madre di tutte le frodi finanziarie'. All'inizio del Novecento caddero nella sua rete circa 40.000 risparmiatori di Boston, attratti dalla prospettiva di rendimenti altissimi, ma del tutto irrealistici. Dopo un breve momento di gloria e di ricchezza effimera Ponzi cadde sotto le macerie del suo stesso castello di carte, quando non fu più in grado di mantenere le promesse di rendimento costruite sull'inganno e per lui si aprirono le porte della prigione.