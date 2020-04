Arriva 'Negozio vicino' per aiutare cittadini

Si chiama 'Negozio Vicino', la piattaforma utile in tempi di emergenza sanitaria per sostenere il piccolo commercio di vicinato che ha l'obbiettivo di aiutare cittadini e consumatori a trovare i negozi di vicinato che portano non solo spesa alimentare ma anche tutti gli altri prodotti a domicilio. Il progetto è tema dell'incontro organizzato dal Gruppo Giovani di Confcommercio Genova in programma venerdì alle 19 via Facebook e Instagram col presidente nazionale di Confcommercio Giovani Andrea Colzani.

L'iniziativa si chiama #CaffèFuturo: una nuova finestra di dialogo con cui i giovani imprenditori genovesi vogliono confrontarsi con aziende, istituzioni e società civile, il tutto grazie all'immediatezza della tecnologia e dei social. (ANSA).