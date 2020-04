Sorpreso a fare il bagno 25enne multato

(ANSA) - IMPERIA, 13 APR - Un venticinquenne di Sanremo, ma abitante a Imperia, è stato multato, nel tardo pomeriggio di ieri, dai carabinieri, che lo hanno sorpreso a fare il bagno in zona Borgo Foce. E' stata una pattuglia a notare il giovane sulla spiaggia, appena uscito dall'acqua. A quel punto i militari lo hanno raggiunto è multato per 400 euro. Ai carabinieri ha detto che aveva approfittato della bella giornata di sole per un bagno, pensando di non far nulla di male. (ANSA).