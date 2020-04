Coronavirus: anche pusher con mascherina, arrestato

Anche i pusher si muniscono di mascherine per evitare il contagio da Coronavirus e continuare a spacciare. E' accaduto a un uomo di 34 anni del Gabon, arrestato dagli agenti delle volanti del commissariato Cornigliano. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio per evitare furbetti dei divieti, hanno notato l'uomo mentre camminava in via Gramsci. Quando la volante si è avvicinata il pusher ha iniziato a correre. Durante la fuga si è disfatto della mascherina e di alcuni involucri. Gli agenti lo hanno raggiunto in vico Piuma, nel centro storico, e addosso gli hanno trovato 38 dosi di cocaina e sei grammi di eroina.

Intanto ieri sono state 4381 le persone controllate da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Di queste sono state sanzionate in 225: un numero inferiore rispetto ai quasi 300 di sabato. (ANSA).