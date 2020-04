Arrivati 2 milioni di mascherine comprate da Regione

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Arrivate alla Fiera di Genova altri 2 milioni di mascherine chirurgiche e oltre 100 mila Ffp2 acquistate da Regione Liguria in Cina. "La rete logicistica della Liguria dimostra di funzionare - commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - l'arrivo di questo quantitativo ci consente di continuare la distribuzione ai cittadini, a partire da domani, sempre tramite Poste italiane, e a seguire nelle edicole e nelle farmacie, ma anche di mettere in sicurezza il nostro personale sanitario, negli ospedali e nelle Rsa, chi guida le ambulanze e chi ci assiste grazie alle Ffp2. Ringrazio la Protezione civile, la Croce rossa, gli Alpini, il Soccorso alpino: questa straordinaria macchina ha saputo andare oltre a tutte le difficoltà iniziali di approvvigionamento dei Dpi da Roma. Sono molto soddisfatto della capacità di acquisto e di risposta a cittadini e alle imprese dimostrata da Regione Liguria. Le attività produttive hanno già ricevuto 850mila mascherine per poter lavorare in sicurezza".

"Con questi ulteriori 2 milioni di mascherine - commenta l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - completiamo il quadro dei 5 milioni annunciato solo qualche settimana fa. Questo carico ci consente di partire con la distribuzione di un ulteriore milione di mascherine alla cittadinanza, per un totale di 3 milioni, e ovviamente di mantenere un polmone attivo, una buona scorta di Dpi nel magazzino della Protezione civile per i gli operatori sanitari, le cui necessità devono sempre essere garantite, e per il mondo produttivo. Sul fronte delle Ffp2, siamo ancora in attesa dell'arrivo di ulteriori 500 mila mascherine di questo tipo, già ordinate". (ANSA).