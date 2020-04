Sorvegliato per Covid, va da fidanzata dopo lite, multato

Un giovane in sorveglianza attiva, che si è allontanato dalla propria abitazione per andare dalla fidanzata che lo aveva lasciato dopo un diverbio telefonico, è stato multato per la violazione del Dpcm per il contenimento del Coronavirus dalla polizia locale. E' accaduto a Camporosso. (Imperia). Nei giorni scorsi era stato messo in quarantena a scopo precauzionale per aver prestato soccorso a un anziano, che si era sentito male per strada e che successivamente era risultato positivo al covid-19. La fidanzata, che in questi giorni viveva già altrove, appunto per la quarantena, era tornata dai genitori dopo la lite. (ANSA).