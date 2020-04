"Resurrezione. Voci dalla Cattedrale", omaggio alla Liguria

Un evento musicale per augurare buona Pasqua ai cittadini e sentirsi meno distanti. E' "Resurrezione, voci dalla Cattedrale", l'iniziativa voluta dalla Regione Liguria (in particolare dall'assessore alla cultura Ilaria Cavo) con l'assenso del cardinale Angelo Bagnasco. E dunque in una Cattedrale di San Lorenzo deserta le voci di alcuni giovani protagonisti della lirica hanno mandato un messaggio di speranza, di riflessione, di auguri.

Dopo le parole augurali del Governatore della Regione Giovanni Toti ("Vogliamo portare speranza nelle vostre case") e del sindaco di Genova Marco Bucci, dopo l'introduzione dell'assessore Ilaria Cavo ("Vogliamo passare questa giornata di festa uniti dalle voci e dalla musica dei nostri talenti liguri"), si sono esibiti i tenori Francesco Meli (organizzatore del programma), Matteo Lippi e Ivan Ayon Rivas, il soprano Serena Gamberoni e il mezzosoprano Elena Belfiore. Accompagnati con autorevolezza e duttilità dalla pianista Maria Letizia Poltini, gli artisti hanno offerto un piacevole programma di pagine sacre di Verdi (dall'Otello e dal Requiem), di Mascagni (l'Ave Maria costruita sulle note di "Cavalleria"), di Puccini, di Rossini, di Serrano, di Franck (il delizioso "Panis Angelicus").

Interpretazioni toccanti e sentite in un clima certamente difficile davanti a una platea fisicamente vuota, eppure idealmente affollatissima per i tanti che hanno seguito attraverso i vari canali. Fra le diverse esecuzioni due interventi di monsignor Sobrero per alcune riflessioni spirituali e poi, al termine, un messaggio commosso di speranza da parte del cardinale Bagnasco. Oltre alla diretta delle emittenti liguri Primocanale, Telenord, Teleliguria Sud, l'evento è stato trasmesso in streaming sulla pagina facebook di Regione Liguria, sul canale streaming della diocesi di Genova ilcittadino.tv e sul canale streaming e social del Teatro Carlo Felice. In differita sarà trasmesso anche su Classica HD, canale 136 di Sky. (ANSA).