Parroco e fedeli in chiesa a Sanremo, arriva polizia

Gli agenti del commissariato sono dovuti intervenire, stamani, nella chiesa del Borgo, a Sanremo, dopo che alcuni abitanti avevano chiesto il loro intervento allarmati dalla presenza del parroco e di alcuni fedeli. I poliziotti hanno poi appurato, che non c'era alcuna funziona religiosa in corso e il sacerdote non stava celebrando la messa. I fedeli trovati all'interno erano a distanza di sicurezza. Le chiese possono restare aperte, ma l'importante è che non vengano celebrati riti religiosi con la presenza dei fedeli. (ANSA).