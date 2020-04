In Chiesa non c'è internet, la messa di Pasqua è dal Comune

Difficoltà di connessione a internet in chiesa e così la messa del giorno di Pasqua si celebra in Comune. E' accaduto a Borzonasca, piccolo centro in provincia di Genova. Quando il parroco, Daniele Beronio, ha fatto presente il problema al sindaco, Giuseppino Maschio, ha trovato subito la disponibilità dell'amministrazione. Questa mattina la messa è stata officiata in una stanza del Comune accanto all'aula consiliare. Un tavolo è diventato un altare su cui è stato appoggiato un crocifisso e nella stanza è stata portata anche una immagine della Madonna. "Non mi era mai capitato di celebrare in Municipio, ma così non abbiamo privato i cittadini della possibilità di seguire la messa con il loro parroco nel giorno di Pasqua", dice don Beronio. (ANSA).