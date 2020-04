Coronavirus: "A Cairo non ci sono pusher", multato

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "A Cairo Montenotte non ci sono spacciatori. Per questo sono venuto a Genova". E' quanto ha ammesso un uomo di 51 anni sanzionato ieri pomeriggio dai poliziotti delle volanti in via Buozzi. L'uomo è stato notato dagli agenti mentre era in compagnia di un senegalese. Quando i due si sono accorti di essere osservati sono entrati nella stazione della metro di Di Negro. Il pusher è riuscito a fuggire, mentre il cliente è stato fermato e trovato in possesso di circa tre grammi di eroina. L'uomo è stato segnalato come consumatore e sanzionato per violazione delle norme di contenimento del Coronavirus.

Nella giornata di ieri si è registrato un boom di sanzionati.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno multato 271 persone su 6326 controllate. Non erano mai state così tante le multe a Genova da inizio della pandemia. Ieri era stato lo stesso questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, a dire che è "inconcepibile vedere così tanta gente in strada" perché "si mette a rischio la salute propria e quella degli altri". (ANSA).