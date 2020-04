Riomaggiore, Ciao dai balconi per turisti lontani

Flash mob Pasquale dai balconi di Riomaggiore, una delle perle delle Cinque Terre (La Spezia).

Gli abitanti hanno steso alle finestre lenzuola bianche con scritto "Ciao". Un messaggio per i turisti lontani che normalmente affollano e danno lavoro al piccolo borgo durante i ponti di primavera e in estate. Quest'anno non è così. I carruggi e le piazzette affacciate sul mare sono vuoti per il lockdown da coronavirus. Un saluto che vuole fare, attraverso i social network, il giro del mondo e diventare un "arrivederci a presto".